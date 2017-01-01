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Öğrencilerden otomotiv sektörü ve şehitlik gezisi



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SAMSUN (İHA) - Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri otomotiv sektörü ve şehitlik gezisi yaptı.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı tarafından Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Sabri Zereyli, Atölye Şefi Ahmet Zor refakatinde 35 öğrenci ile İstanbul'da Auto Show 2017 fuarı ve otomotiv fabrikalarına yönelik teknik gezisi düzenlendi. Fuar ve fabrikaların gezilmesinin ardından Çanakkale Şehitliği ziyaret edildi.

Gezi hakkında bilgiler veren okul müdürü Hacı Uçar, şunları söyledi: "Gezimizin amacı otomotiv sektöründe çalışacak olan öğrencilerimizin araç üretimini yerinde görmelerini sağlamaktır. Yeni üretilen araçların teknik bilgileri, motor bilgileri hakkında bilgi alınarak, öğrencilerimizin otomotiv sektöründeki iş olanakları hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca otomotiv sektörünün hangi nitelikte kalifiye eleman ihtiyacı olduğu sektör temsilcileri ile görüşülmüş, öğrencilerin kağıt üzerinden ezbere değil görerek ve uygulamalı olarak eğitilmesi amacı ile düzenlenen bu gezi sonucunda öğrencilerin de teorik ve pratik derslerine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Teknik gezimizin devamın da gelişen otomotiv dünyasının sergilediği Auto Show 2017 fuarını da ziyaret etme fırsatı bulduk. Fuarda öğrenciler otomotiv sektörünün en son geliştirilen araçlarını görme ve inceleme fırsatı buldular. Gezimizin ikinci bölümünde öğrencilerimize milli duygu ve düşüncelerini hatırlatmak için Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettik. Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran bu zafer destanın yaşandığı yerleri yerinde görerek atalarımıza minnettarlığımızı bir kez daha ifade etme imkanı yakaladık. Bu amaçla okulumuz olarak bu tür teknik gezileri daha sıklıkla yapmaya devam edeceğiz."

(ED-SLH-Y)



05.05.2017 15:06:41 TSI

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