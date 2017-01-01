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Fatsa'da yollar genişliyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:59
Fatsa'da yollar genişliyor
Fatsa'da yollar genişliyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi mahallelerde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.
İlçedeki yolların tamamında çalışan belediye ekipleri son çalışmalarını Geyikçeli Mahallesi Orhangazi mevkisinde gerçekleştirdiler. Belediye Kırsal Müdürlüğü ekipleri tarafından genişletilen Geyikçeli Mahallesi Orhangazi mevkisinde halkı yollarının dar olduğunu ve rahat ulaşım sağlayamadıkları gerekçesi ile Fatsa Belediyesine müracaat ederek yollarının genişletilmesini talep ettiler.
Geyikçeli Mahallesi Orhangazi halkının talebini değerlendiren Fatsa Belediyesi Kırsal Müdürlüğü ekipleri 7 gün süren bir çalışma ile yolu genişleterek daha rahat bir ulaşım gerçekleşmesini sağladılar.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Geyikçeli Mahallesi Orhangazi mevkisinden geçen yolun aynı zamanda Geyikçeli Mahallesi'ni Hatipli'ye bağlaması yönüyle önem arz ettiğini ifade ederek, "Mahalle halkımızın talebi doğrultusunda yolda genişletme çalışmasını tamamladık. Ekiplerimizle artık sahalardayız. Havaların ısınmasıyla da çalışmalara hız vermiş durumdayız. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına göre çözmeye devam ediyoruz" dedi.
(AA-SLH-Y)

05.05.2017 15:07:53 TSI
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