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Ukrayna Kharkiv'de ki turizm çalıştayına Gaziantep damgası



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde gerçekleşen "Uluslararası Yerel Yönetimler ve Turizm Çalıştayına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yöresel mutfağını tanıtan ürünler, mozaik sanatı ve Gaziantep fotoğraf sergisiyle katıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı konuklar özellikle mozaik sanatının yapıldığı çalıştaya aktif olarak katılarak mozaik çalışmalarının örneklerini kendi el becerileriyle geliştirmeye çalıştı. Mozaik sanatının büyük ilgiyle karşılaştığı etkinlikte vatandaşlar mozaik sanatını yakından incelemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Gaziantep yöresel lezzetlerinin ikramı ise Kharkiv vatandaşları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Özellikle katmer tanıtımı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Mutfağa girip katmer hamuru açmayı deneyen vatandaşlar Gaziantep mutfağının çok lezzetli fakat zor bir mutfak olduğunu ifade etti. Gaziantep tanıtım stantlarını ziyaret eden Kharkiv Belediyesi üst düzey yöneticileri çeşitli TV kanallarına röportajlar vererek Gaziantep'i anlattı. Özellikle Kharkiv Belediyesi Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan D. Sn. Victor Rud, Gaziantep'in kendileri için en kıymetli kardeş şehir olduğunun altını çizdi. Turizm forumuna katılan başta Almanya, Polonya, Hindistan ve diğer ülke temsilcilerine de teşekkür eden Rud, şöyle devam etti:

"Gaziantep heyeti bugün el sanatlarının güzel örnekleri olan mozaiği, bakırı, sedefi vatandaşlarımız ile buluşturdu. Kharkiv'de 2. kez Mozaik Workshop'u gerçekleştirildi. Mozaik sanatı Kharkiv'de artık çok popüler bir hale geldi. Bizim de mozaik ile ilgili çalışmalarımız olacak, hatta Gaziantep'e ait önemli bir figürü çok güzel bir alanda sergilemek istiyoruz. Bu figür Gaziantep'in mozaik simgesi olan Çingene Kızı olabilir. İki kent arasındaki kardeşliği böyle bir çalışma ile taçlandırmak isteriz. Tabi Gaziantep sadece el sanatları ile değil aynı zamanda mutfak kültürü ile de bugün burada yer alıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağının üyesi olduğunu ve bunu sonuna kadar hak ettiğini bir kez daha gösterdi. Başta katmer, baklava, şire çeşitleri ve adını bilmediğim tüm lezzetleri Kharkiv şehrine taşıyan ve vatandaşlarınız ile buluşturan Gaziantep'e sonsuz teşekkürler ediyoruz."

Gaziantep heyeti, Ukrayna'da bulunan başta Türkiye ve diğer ülkelerin Fahri Konsoloslarını, belediye temsilcilerini, diğer ülkelerden gelen üst düzey yöneticileri ve bir çok bürokratı Gaziantep standında ağırladılar.

(SD-Y)



05.05.2017 15:08:09 TSI

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