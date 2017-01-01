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Yüksekova'da içme suyu çalışmaları devam ediyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:01
Yüksekova'da içme suyu çalışmaları devam ediyor
Yüksekova'da içme suyu çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl ihalesi yapılan ve yapımına başlanan içme suyu altyapı çalışmaları devam ediyor.
İlçenin Özgürlük Meydanı ile Sanat Sokağında devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Proje Müdürü Ali Kızılkaya, Yüksekova halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Şu anda Sanat Sokağında içme suyu ishale hattı çalışması yapılıyor. İnşallah Yüksekova'yı tertemiz bir suya kavuşturmuş olacağız. Yüksekova'dan ve Yüksekova halkından şöyle bir ricamıza var. 10-15 gün bir zorluk çekecekler. Gecikmiş bir hizmet geliyor Yüksekova'ya ve bu geçekmiş olan hizmetin karışlığını da bir şeklide alacaklardır. Kesintiler olabilir, bu konuda sabırla beklemelerini diliyoruz. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Şu anda hem çarşıda hem de mahallelerde çalışmalarımız sürüyor" dedi.
(MSA-Y)

05.05.2017 15:10:17 TSI
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