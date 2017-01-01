Sıcak havaya dayanamayan çocuklar soluğu havuzlarda aldı
(Fotoğraflı)
Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı özellikle çocukları bunalttı. Sıcağa dayanamayan minikler soluğu havuzda aldı.
Mayıs ayının başlamasıyla birlikte başlayan bunaltıcı sıcaklarda ferahlamayı düşünen Somalı minikler havuza girerek serinledi. Vatandaşlar güneşten dolayı gölgelik alanlara sığınırken çocuklar ise sıcak havanın tadını havuz keyfiyle çıkardı. Turgutalp Mahallesinde yıllardır çocukların neşe kaynağı olan havuzda doyasıya eğlenen minikler sıcak havanın tadını serin havuz keyfiyle çıkardı.
Termometrelerde de hava sıcaklığı 29 dereceleri görürken hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da etkisini arttırması bekleniyor.
(YS-SC)
05.05.2017 15:10:29 TSI
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