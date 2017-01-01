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Adakçılar Modern Hayvan Pazarında

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:02
Adakçılar Modern Hayvan Pazarında
Adakçılar Modern Hayvan Pazarında

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit'in çeşitli yerlerinde adaklık hayvan satışı yapanlar, Solaklar Yolu üzerinde yaklaşık 10 milyon TL harcanarak yaptırılan Modern Hayvan Pazarı'nda faaliyet gösteriyor.
Eskiden mahalle aralarında ilkel şartlarda faaliyet gösteren adakçılar, modern hayvan pazarında bulunmaktan memnun olduklarını söylediler. Adaklık hayvan satıcıları, "Haftanın 7 günü Modern Hayvan Pazarı'ndayız. Müşterilerimizi yeni yerimize bekliyoruz. Her Perşembe günü normal hayvan satışı yapılıyor. Pazardan sadece İzmitlilerin değil Kocaeli genelindeki bütün satıcılar yararlanıyor" dediler.
Modern Hayvan Pazarı hakkında bilgiler veren yetkililer ise, "Hayvanlar, pazar alanına belediye veteriner hekimi, zabıta memurları ve idari personellerin kontrolünde alınıyor. Hayvancılıkta kayıt dışılığın önüne geçmek ve hem alıcı hem satıcı için sağlıklı bir pazar oluşturmak amacıyla gelen hayvanlarda kulak küpeleri ve pasaportları titizlikle inceleniyor" açıklamasını yaptılar.
Öte yandan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç'ta Modern Hayvan Pazarında incelemelerde bulunarak, satıcı ve alıcılarla görüştü.
(İG-GY-Y)

05.05.2017 15:11:36 TSI
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