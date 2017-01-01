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ABD Ekonomi Müsteşarından GTO'ya ziyaret



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GAZİANTEP (İHA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Erika Olson, Gaziantep'te Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Erika Olson, Adana Konsolosluğu Ekonomi ve vatandaşlık işleri Müdürü Lynn M. Segas ile birlikte Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, ABD ve Gaziantep firmalarının işbirlikleri, önümüzdeki dönemde ortak olarak yürütülecek proje ve çalışmaların yanısıra ABD'li yatırımcıların Gaziantep'e yatırım konusu ele alındı. Ekonomik anlamda iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere bu ziyareti düzenlediklerini söyleyen Müsteşar Erika Olson, "Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki ortak noktaları tespit edip birlikte iş yapma olanaklarını araştırmak ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuları konuşmak üzere bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" dedi.



"İşbirliğini somutlaştırmalıyız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ABD ile olan ilişkiler önemsediklerini belirterek, "ABD ile ticari ilişkiler gelişme trendi içinde. Geçtiğimiz yıl Gaziantep'ten en çok ihracat yapılan ikinci ülke ABD oldu. Aynı zamanda ABD çok büyük bir pazar. Bu doğrultuda karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmeyi önemsiyor ve bu alanda daha da da büyük dış ticaret rakamlarını hedefliyoruz. Ticari ilişkileri geliştirmek yanında yatırımlar da çok önemli.Gaziantep coğrafi olarak çok önemli bir konumda.Ticaret ve sanayisiyle övülen Gaziantep'in gerçek gücü girişimci insanları. Adeta girişimci fabrikası olan kentimizde bir birinden farklı çok sayıda alanda yatırımlar mevcut. Dolayısıyla Gaziantep'in bu avantajları, yatırımcıların Bölgedeki pazarlara ulaşması anlamında çok önemli bir fırsat. Önemli olan bu fırsatları iyi tanıtmak. Karşılıklı olarak yapılabilecek aktivitielerden biri tanıtım ve iş adamlarının ziyaretleri olmalıdır. Bu konuda Oda olarak üstümüze düşen her türlü faaliyeti ve girişimi yapmaya hazırız. ABD ile Gaziantep arasındaki işbirliğinin sözde kalmadan somutlaşması için projeler belirleyip ,onların üzerinde çalışmalar yapmalıyız" şeklinde konuştu.

ABD Ekonomi Müsteşarının GTO'yu ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak ve Yönetim Kurulu üyesi M. Sami Akay'da hazır bulunurken, ziyaret anısına Müsteşar Olson'a hediye verildi.



05.05.2017 15:12:17 TSI

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