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Yenice Spor Salonu Bakan Kılıç tarafından açılacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:04
Yenice Spor Salonu Bakan Kılıç tarafından açılacak
Yenice Spor Salonu Bakan Kılıç tarafından açılacak

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Eyyübiyeli gençlere yönelik hizmetlerinden biri olan Yenice Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katılımı ileaçılacak
2017 yılında da gençliğe yönelik yatırımları ile ön plana çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı Yenice Spor Salonu, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'de Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katılımı ile hizmete sunuluyor. Her ilçeye spor kompleksleri hedefi ile projelerini bir bir tamamlayan Büyükşehir Belediyesinin Eyyübiyeli gençler için yaptığı Yenice Spor Salonu birçok spor dalında hizmet verecek. Yaklaşık 670 bin öğrenciye sahip Şanlıurfa'nın 19 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç ili olduğunu belirterek açılışa tüm Şanlıurfa halkını davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Gençlere yönelik yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi. Şanlıurfa'yı spor şehri yapmak için çalışmalarına devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfamız Türkiye'nin en genç şehri. 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılını da gençliğe yatırımların dolu dolu olduğu bir dönem olarak geçireceğiz. Gençlerimizin bu tesislerden istifade edebilmesi bizim için çok önemli. Onun için tüm Eyyübiyeli gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz. Zira dinamik bir şehir olan Şanlıurfamızı tenis, futbol, voleybol, futbol ve judo gibi tüm spor branşlarında başarılarla gündeme getirmeliyiz. Yerel yönetim olarak Şanlıurfa'yı spor şehrine getirmek için tüm yatırımlarımızı uygulamaya geçiriyoruz. Bu anlamda da Yenice Spor Salonumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
(Şİ-SD-Y)

05.05.2017 15:13:17 TSI
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