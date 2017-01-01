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Umurbey' yazlık düğün salonu



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Umurbey'de yapımı devam eden yazlık düğün salonu son aşamaya geldi. Burası tamamen bittikten sonra hemen alt kısmına yapılacak olan kapalı pazar yerimizin müjdesini halkımıza verebiliriz

Başkan Sami Yavaş'ın yapımına başlandığı günden beri yakından takip ettiği yazlık düğün salonu çalışmalarında sona gelindi. Başkan Yavaş, "Yapılan ışıklandırma çalışmalarının ardından açılacak olan çok amaçlı salonumuz 2017 yılı düğün sezonunda siz değerli halkımızın hizmetinde olacaktır. Emeği geçen her personelime teşekkür ediyorum. Artık son rötuşlarımız kaldı. Burası tamamen bittikten sonra hemen alt kısmına yapılacak olan kapalı pazar yerimizin müjdesini halkımıza verebiliriz" dedi.

(GD)



05.05.2017 15:13:25 TSI

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