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Muradiye Mahallesine ikinci jeneratör desteği



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde yaşanan elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintilerine önlemler almaya devam ediyor. Ayaklı su deposunun ardından mahallenin güney kısmındaki yeni yerleşim bölgesindeki hidrofor tesisine de jeneratör bağlantısı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamak adına tedbir almaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinin yeni yerleşim bölgesine ve Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'ne içme suyu temin eden tesiste elektrik kesintilerini önlemek adına jeneratör kurulumunu gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Muradiye Mahallesindeki ayaklı su deposuna kazandırdığı 400 KVA'lık jeneratörün ardından mahallenin güneyindeki yeni yerleşim bölgesi içerisindeki hidrofor tesisine de 100 KVA'lık jeneratör bağlantısını gerçekleştirdi. Jeneratör sayesinde tesis, herhangi bir elektrik kesintisinden etkilenmeyerek abonelerin su ihtiyacına karşılık verecek. Jeneratör bağlantısı yapılan tesiste Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Gürhan Koçi ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Recep Günay incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde sürekli içme suyu hizmeti için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İçme suyu tesislerimizde elektrik kesintilerinden etkilenip su kesintileri yaşanmaması adına jeneratör bağlantılarını yapıyoruz. Yunusemre ilçemizin Muradiye Mahallesinin güney kısmındaki yeni yerleşim bölgesi ve Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'ne kesintisiz içme suyu için mahallede bulunan hidrofor tesisimizin jeneratör bağlantısını gerçekleştirdik. Hayırlısı olsun" dedi.

(SC-Y)



05.05.2017 15:14:17 TSI

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