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Süleymanpaşa Belediyesi'nin internet sitesi yenilendi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin yen internet sitesi hizmete girdi. İhtiyacı karşılamakta zorlanan eski portal yerine tamamen öz kaynaklarla yapılan yeni internet sitesi devreye sokuldu.

Kullanıcı dostu ara yüzü ile vatandaşlara daha tatmin edici hizmet sunan yeni internet sitesinin adresi aynı şekilde www.suleymanpasa.bel.tr olarak hizmet vermeye devam ediyor.

2014 yılında Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle büyükşehir olan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesi, kuruluşunun üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, birçok hizmeti kendi öz kaynakları ile vermeyi sürdürüyor. Özellikle bilişim konusunda dışarıdan hizmet alımı yerine öz kaynakları ile dijital dünyada var olan Süleymanpaşa Belediyesi, internet sitesini de çağın gereklerine uygun hale getirmek için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu tamamen kendi imkanları ile internet portalını yenileyen Süleymanpaşa Belediyesi, modern ve kullanıcı dostu ara yüzü ve kolay erişilebilirliği ile çağı yakalayan yeni internet sitesini hizmete soktu. Site, 3 Mayıs 2017 Çarşamba gününden itibaren yeni tasarımı ile hizmet vermeye başladı.



Mobil uygulama ile de hizmet veriyor

Süleymanpaşa Belediyesinin resmi web sitesi, vatandaşların da beğenisini kazanırken, çevrimiçi belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 360 derece Süleymanpaşa, Kent Rehberi, e-imar gibi bilgilere de kolayca ulaşılabilmesi takdir topladı. Öte yandan, yine Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla geliştirilen akıllı telefon uygulamaları ve güncel sosyal medya sayfaları da Süleymanpaşa Belediyesinin modern yüzü olmaya devam ediyor.



"Bilişim uygulamalarımız e-TR ödüllerinde finale kaldı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Henüz 3 yaşında bir belediye olmamıza rağmen çağı yakalayan ve gereklerini yerine getiren modern bir belediye olarak hizmet veriyor olmaktan dolayı gururluyum. Üç yıl gibi kısa bir sürede birçok organizasyon tarafından özellikle bilişim alanındaki çalışmalarımız ödüle layık görüldü. Bunun son örneği de TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği ve her yıl gerçekleştirilen e-TR ödüllerinde orta ölçekli belediyeler kategorisinde iki projemizle finale kalmamızdı. Afet yönetimi kapsamında hazırladığımız SAR-3D üç boyutlu bina modelleme ve Yapay Zekâ Destekli Mutlukent Mobil Uygulaması projelerimiz Türkiye çapında finale kalmayı başardı. Şimdi de tamamen kendi maddi ve personel kaynaklarımızla yenilediğimiz internet sitemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bütün bu başarılı çalışmaların meydana getirilmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(YG-MEF-Y)



05.05.2017 15:16:59 TSI

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