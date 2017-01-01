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Alanya Belediyesi'nin eğitim seminerleri devam ediyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:10
Alanya Belediyesi'nin eğitim seminerleri devam ediyor
Alanya Belediyesi'nin eğitim seminerleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin 9.su gerçekleştirildi.
Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gani Şahin, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.
Etkili bir sunumun, dinleyiciyi tanımak, sunumun amacını belirlemek, sunum planı yapmak, sunum yeri ve ekibini tanımak ve kişisel hazırlıktan geçtiğini söyleyen Eğitim Danışmanı Oytun Yumuşak, sunum yapacak kişilerin bu 5 aşamayı tanımalarını gerektiğini vurguladı.
Topluluğu ya da bir gruba hitap edecek kişilerin sunum provası yapması gerektiğine de dikkat çeken Danışman Yumuşak, provaları şöyle sıraladı:
"Somut prova, bireysel prova, dinleyici provası ve sunumun yapılacağı ortamda yapılacak gerçek koşullar provası. Bireysel provanın ayna karşısında yapılabileceğini ve beden dilini geliştiren en etkili prova olduğunu söyleyen Yumuşak, sunum aşamalarını ise giriş, gelişme ve sonuç."

"HİŞT" diyebilmek lazım
"Sunum yaptığımız topluluğa veya guruba HİŞT diyebilirsek en etkili sunumu yapmış oluruz" diyen Eğitim Danışmanı Oytun Yumuşak, sunumda heyecan, ilgi, şaşkınlık ve tepki (HİŞT) olması gerektiğini söyledi. Yumuşak, sahnede duruş tekniklerinin de etkili bir sunum için önemli olduğunu belirterek slaytlarla eğitim programını destekledi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gani Şahin, Alanya Belediyesi'nin eğitim programlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

05.05.2017 15:19:12 TSI
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