Mardin'de ruhsatsız binalar yıkıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de ruhsatsız olduğu belirlenen binalar belediye tarafından yıktırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Garajı ve bitişindeki büfelerin ruhsatsız olduğu belirlendi. Yıkım için gerekli yazışmaları tamamlayan belediye, yıkım ekiplerini polis ve zabıta eşliğinde bölgeye gönderdi. Yer yer gerginliklerin olduğu bölgede yıkım gerçekleşti.
(MSK-MP-Y)
05.05.2017 15:22:26 TSI
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