YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yazgı, kitap fuarında gençlerle buluştu

Başkan Yazgı, kitap fuarında gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 150 bin adet kitap ve 50 yazarı okurlarıyla buluşturan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kitap fuarında gençlerle buluştu.

İşlerinin yoğunluğuna rağmen fırsat buldukça kitap fuarını ziyaret ederek vatandaşlarla hasbıhal eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaptığı ziyaret sırasında gençlerin ilgi odağı oldu. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan gençler, 1. Kitap Günleri'ni düzenleyerek, binlerce kitap ve onlarca yazarı Aksaray'da kendileriyle buluşturduğu için Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Gençler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile günün anısına selfi yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

(YC-AH-Y)



05.05.2017 15:25:32 TSI

NNNN

