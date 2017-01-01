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Sanat ve tasarım öğrencileri sergi açtı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:17
Sanat ve tasarım öğrencileri sergi açtı
Sanat ve tasarım öğrencileri sergi açtı

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sanat ve Tasarım Meslek Yüksek Okulu öğrencileri yıl boyunca yaptıkları çalışmaları açtıkları sergide sergiledi.
MKÜ Merkezi Yemekhane Fuaye alanında, Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasan Demirci'nin koordinatörlüğünde açılan, 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergide model kalıp, alçı model ve kalıp alma örnekleri yer aldı. Öğrenciler sergiledikleri çalışmalarda malzeme olarak alçı, kumaş, ytong, mdf, bakır ve alüminyum folyo kullandı.
55 öğrencinin çalışmasının sergilendiği sergiyi MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılınç, Prof. Dr. Yusuf Önlen, Sanat ve Tasarım MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atmaca, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci gezdi.
(BGY-Y)

05.05.2017 15:27:00 TSI
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