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Yozgat'ta özel çocuklar pasta yaparak hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) işbirliği ile gerçekleştirilen 1. Ulusal Yemek Festivali'nde özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar yarıştı. Çocuklar pasta yaparak hünerlerini sergiledi.

TAŞPAKON tarafından organize edilen 'Engelsiz Yarışma Platformu' kapsamında Yozgat 1. Ulusal Yemek Festivali'nde gerçekleştirilen etkinlikte özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar pasta yaptı. Özenle yaptıkları birbirinden güzel pastaları konuklara sunan çocuklar, katılımcılar tarafından büyük beğeni ile izlendi. Yarışmanın birincisi ise tüm katılımcı çocuklar oldu. İlk defa pasta yapan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

TAŞPAKON Ankara Dernek Başkanı Mahmut Dolmacı yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, "Engelsiz Yarışma Platformu kapsamında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın yanında yardımcılarıyla bir pasta yarışması yaptık. Bu yarışmada çocuklarımızda birinci, ikinci ve üçüncü aramadık. Bizim için hepsi birinci. Önemli olan çocuklarımızın bu platforma gelmesidir. Bu çocuklar bir daha yarışmak istesinler, kazandıkları madalyayı göğsüne taksınlar, bunun mutluluğunu yaşasınlar. Amacımız bu arkadaşlarımızı engelsiz platforma kazandırmak" dedi.

(BMG-UY-Y)



05.05.2017 15:28:17 TSI

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