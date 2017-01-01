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Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak uyarısı



DİYARBAKIR (İHA) - Meteoroloji, Diyarbakır ve çevresinde beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruda, "Şanlıurfa radarından alınan son görüntülere göre Diyarbakır kuzeyinde (Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Hazro ve Silvan) ile çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın 2 saat içerisinde etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması ve dolu yağışı ihtimali tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

(İHA-MP-Y)



05.05.2017 15:29:44 TSI

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