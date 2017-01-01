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Kahramanmaraş'a Milli İrade Meydanı



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezine nefes aldıracak olan "Milli İrade Meydanı ve Yeraltı Otopark" projesinin yapımı için çalışmalara başladı.

Kentin otopark sorununu çözmek için çeşitli çalışmalar yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasının yanında bulunan ve yıkılan eski emniyet müdürlüğü binasının olduğu yere kent meydanı ve katlı otopark yapımına başladı.

Milli İrade Meydanı olarak adlandırılan alanda yapılacak çalışmalarla 350 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkı ile birlikte 4 bin 500 metrekare gösteri ve toplanma alanıyla önemli bir dinlenme meydanı yapılması planlanıyor.

Ayrıca, 700 metrekare yeme-içme alanı ve 250 metrekare ticari alanın yanı sıra 2 bin 200 metrekare yeşil alanı da içinde bulunduracak Milli İrade Meydanı toplam 14 bin metrekare alana yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı kontrolünde yapılacak olan Milli İrade Meydanı ve katlı otopark hem merkezi yönden trafiği rahatlatması hem de kullanım yönünden kent halkına rahat hizmet vermesi hedefleniyor.

(CGR-Y)



05.05.2017 15:30:14 TSI

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