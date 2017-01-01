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Çanakkale gezisine için teşekkür ettiler



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye Belediye Başkanı tarafından Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderilen Dumlu Ortaokulu öğrenci ve yöneticileri, Başkan Korkut'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Geziye katılan öğrenciler aralarında para toplayarak Ali Korkut'a çiçek aldılar. Öğrenciler adına çiçeği Ali Korkut'a Zehra, Sıla ve Oktay isimli öğrenciler verdiler.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Çanakkale'de yaşanan destanın geçtiği alanlar, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını kapsayan gezi için gönderdiği çocuklardan teşekkür çiçeği aldı. 100 kişilik grup adına Dumlu Ortaokulu öğrencileri Zehra Çiğdem, Sıla Külçür, Oktay Ateş okul müdürleri Fatih Bayrakçeken ve Fatih Yağcı, Osman Karağözoğlu ile birlikte Ali Korkut'u ziyaret ettiler. Ziyarette duygularını dile getiren öğrenciler, muhteşem bir hafta geçirdiklerini söylediler. Öğrenciler aralarında topladıkları para ile aldıkları çiçek demetini teşekkür için Ali Korkut'a verdiler. Zehra Çiğdem isimli öğrenci, geziyle bu ülkenin nasıl kurulduğunu, şehitliklerde birlik ve beraberliğin ruhunu hissettiklerini söylediler.

Ağrı'nın Tutak ilçesinden katılan kardeşleriyle heyecan içerisinde tarihi yerleri gezdiklerini ifade eden Zehra Çiğdem, "Bu ülkenin nasıl kurulduğunu Çanakkale'de gördük. Ortak heyecan yaşadık. Ali başkanım gösterdiğiniz ilgiyle şehir dışını çıkmamış çocuklar olarak Çanakkale'yi, şehitlikleri, denizi ve İstanbul'un tarihi turistik yerlerini gezdik. Yarına daha farklı bakmamız için bize pencere açtınız. Teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ali Korkut, her yıl okullardan öğrencileri Çanakkale ve İstanbul'u kapsayan geziye gönderdiğini hatırlatarak "Birlikte Türkiye olduğumuzu görmek için Çanakkale büyük bir kanıt. Burada koyun koyuna ülkenin her bir yanından şehitlerimiz yatıyor. Bizim adeta mührümüz. Ayrıca çocuklarımızın motivasyonu, başarıyı kamçılayan bir organizasyon. Çocuklarımızın ufkunun açılması içinde önemli. Ben çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görünce doğru bir şey yaptığımı anlıyorum" şeklinde konuştu.

(ERZ-Y)



05.05.2017 15:34:48 TSI

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