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Sungurlu'da Kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Türkiye Kızılay Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Çorum'un Sungurlu ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay Sungurlu Şube Başkanı Elvan Küçükevcilioğlu, Kan bağışı merkezi tarafından gelen ekibin Atatürk meydanı'nda bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya başladıklarını kaydetti. Küçükevcilioğlu, kampanyada yaklaşık 250 ünite kan toplamayı hedeflediklerini belirterek, sağlık problemi bulunmayan herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kan bağışı sonrasında AIDS, Hepatit C, Hepatit B, frengi testi ve kan grubu testlerinin de ücretsiz yapıldığını, bağışlanan kanların gerekli olan tetkikler yapıldıktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarında kullanıldığını dile getiren Küçükevcilioğlu, 'Kan hizmetlerinde biz gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Vatandaşlarımızdan gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Unutmasınlar ki bir ünite kan bir hayat kurtarabilir' şeklinde konuştu.

(SŞ-BÖ)



05.05.2017 15:35:05 TSI

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