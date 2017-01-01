YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süleymanpaşa Belediyesi ilçedeki fırınları denetledi

Süleymanpaşa Belediyesi ilçedeki fırınları denetledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki fırınlar ve unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren unlu mamul imalathaneleri ve fırınlar denetlenirken Süleymanpaşa halkının daha temiz ve kaliteli bir şekilde gıda tüketimini sağlamak amacı ile tüm ürünlerin, üretim ve satış koşulları detaylı incelendi.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri unlu mamul imalatı yapan işletmelere ve ekmek fırınlarına denetimlerini sıklaştırırken, işletmelerde gıdaların üretiminde kullanılan ham madde ve diğer gıda malzemeleri, hamur odalarının temizliği, un depolarındaki un çuvallarının istiflenişi, personel iş elbiseleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.



"Bizim için en önemli olan halkımızın gıda güvenliğidir"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bizim için halkımızın gıda güvenliği önceliktir. Halkımızın en çok tükettiği temel gıdası olan ekmeklerin üretildiği fırınların sağlık ve hijyen açısında denetlemesi gereklidir. Bu denetimlerimizdeki amacımız halkımız temiz, kaliteli ve en sağlıklı şekilde ekmek tüketmesini sağlamaktır. Ekiplerimiz Süleymanpaşa halkının sağlığını korumak ve daha kaliteli gıda tüketimini sağlamak amacı ile denetim ve kontrollerine aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(YG-MEF-Y)



05.05.2017 15:35:45 TSI

NNNN

