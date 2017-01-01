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Kayatürk'ten Mustafa Yalçın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ü ve il teşkilatından oluşan bir heyeti kabul etti. Yalçın'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Van'ın önemli sorunlarının yanı sıra belediyenin 2017'de gerçekleştirilecek projeleri konuşuldu.

Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Yalçın, Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılında çok önemli projelere imza atacağını söyledi.

Belediyelerin asli görevinin hizmet üretmek olduğunu belirten Burhan Kayatürk ise, "Van Belediyesi artık hizmet üretiyor, proje üretiyor. Çalışmalarınızdan dolayı Van halkı adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

(MSA-Y)



05.05.2017 15:38:17 TSI

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