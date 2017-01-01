ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sungurlu'da "Hayır Çarşısı" dualarla açıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:29
Sungurlu'da "Hayır Çarşısı" dualarla açıldı
Sungurlu'da "Hayır Çarşısı" dualarla açıldı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler yararına düzenlenen hayır çarşısı dualarla açıldı.
Kermes açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.
Dualar eşliğinde açılışı yapılan kermeste yeralan gıda, giyecek ve el işi ürünler yoğun ilği gördü.
12 Mayıs tarihlerine kadar saat 09.00 ile 21.00 arası açık kalacak kermesin açılışına Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, işadamları, esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.
(SŞ-BÖ)

05.05.2017 15:38:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sungurlu'da Kan bağışı kampanyası
YEREL

SUNGURLU'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Şehit Karaman'ın ailesine şehadet beratı verildi
YEREL

ŞEHİT KARAMAN'IN AİLESİNE ŞEHADET BERATI VERİLDİ
HÜ Tıp Fakültesi akademik genel kurul toplantısı yapıldı
YEREL

HÜ TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
Pencereden düşen kadın ağır yaralandı
YEREL

PENCEREDEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
Hafızlık yarışmasında Bozduman birinci oldu
YEREL

HAFIZLIK YARIŞMASINDA BOZDUMAN BİRİNCİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...