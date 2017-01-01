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Sungurlu'da "Hayır Çarşısı" dualarla açıldı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler yararına düzenlenen hayır çarşısı dualarla açıldı.

Kermes açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Dualar eşliğinde açılışı yapılan kermeste yeralan gıda, giyecek ve el işi ürünler yoğun ilği gördü.

12 Mayıs tarihlerine kadar saat 09.00 ile 21.00 arası açık kalacak kermesin açılışına Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, işadamları, esnaf ve çok sayıda davetli katıldı.

(SŞ-BÖ)



05.05.2017 15:38:20 TSI

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