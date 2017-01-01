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Zabıta uyardı, çukurlar kapatıldı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir binanın altında yayalar için büyük tehlike oluşturan üç çukurun çevresi, Kayapınar Belediyesi Zabıta ekiplerinin uyarısı sonucu korkulukla kapatıldı.

Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki yayalar için büyük tehlike arz eden ve zaman zaman kazalara yol açan 3 adet çukur kapatıldı. Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları denetim sonucu tehlike arz eden çukurların kapatılması için dükkan sahibi ile görüştü. Yapılan görüşmeler sonucu 3 adet çukurun etrafı korkuluk ile kapatılırken, yayalar rahat bir nefes aldı.

Vatandaşlar, yıllardır açık olan çukurlar nedeniyle çok sayıda vatandaşın irili ufaklı kazalar yaşadığını belirterek, "Kayapınar Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı uyarılar sonucu çukurlar kapatıldı. Artık rahat bir şekilde o alandan geçiyoruz. Sosyal belediyecilikten dolayı Kayapınar Belediyesine teşekkür ederken, bu tür denetimlerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

(İHA-MP-Y)



05.05.2017 15:38:29 TSI

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