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DAİB inşaat sektörü firmaları Katar'a gidiyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:30
DAİB inşaat sektörü firmaları Katar'a gidiyor
DAİB inşaat sektörü firmaları Katar'a gidiyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ekonomi Bakanlığı'nın URGE Destekleri kapsamında yürütülen ''İnşaat Malzemeleri Sektörünün İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi'' projesi çerçevesinde, hem ülkemizin 2023 ihracat hedefi politikasına katkıda bulunmak, hem de ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ve bölgemizden yapılan ihracatı artırmaya yönelik olarak, Bakanlığımız koordinasyonu ve Birliğimiz organizasyonlarıyla, ihracatçı üyelerimizin ürünlerinin hedef ve yeni pazarlarda fuar, ticaret ve alım heyetleri gibi organizasyonlar ile tanıtımının etkin şekilde yapılması sağlanmaktadır.
Bu bağlamda, Genel Sekreterliğimizce söz konusu proje kapsamında Katar'a 08-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında yurtdışı pazarlama heyeti programı düzenlenecek olup, faaliyetimizle eş zamanlı olarak düzenlenecek olan ve sektörde önde gelen fuarlardan birisi konumunda bulunan "The 14th International Construction Technology & Building Materials Exhibition" (Project Qatar) fuarında da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği olarak da bir info desk kurulacak ve söz konusu fuara projeye dahil olan firmalarımızın da ziyareti ile sektördeki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve katılımcı firmalarla yüz yüze görüşmeleri sağlanacak, ayrıca Katar'da inşaat sektörünün önde gelen firmaları ziyaret edilerek pazarın ihtiyaçları yerinde tespit edilebilecektir.
Böylece Doha'ya gidecek olan DAİB Heyeti, Katar ve fuara katılan bölge ülkelerinden iş adamlarıyla bir araya gelerek ticaret hacmini genişletme imkanına sahip olabileceklerdir.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, "İnşaat sektörü alanında son yıllarda önemli atılımlar yapan, yabancı işgücü potansiyelinin artması ile konut ihtiyacının baş gösterdiği ve özellikle de 2022 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak olması sebebi ile sektördeki birçok ülkenin iştahını kabartan ve bu anlamda oldukça ciddi anlamda hammaddeye ihtiyaç duyulan, bununla birlikte son yıllarda Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik işbirliği hareketlerinin yoğunlaşması ile beraber Türk ihraç ürünlerinin potansiyel
hedef pazarı olabilecek konumuyla dikkat çeken Katar'ın, ülkemiz firmalarına alternatif bir Pazar olmasının kaçınılmaz olduğu görülmekte olduğunu bununla beraber, inşaat sektörünün ihracat potansiyelini geliştirmek adına Katar'ın pazar potansiyelinin önemli olduğu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, inşaat sektöründeki firmalarımızın Katar'ın başkenti Doha'da hem fuar ziyareti yaparak sektördeki gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulabileceğini hem de Doha'da sektörün önde gelen firmaların yerinde ziyaret edilerek pazarın potansiyelinin görülebilecek" diye konuştu.
(ERZ-Y)

05.05.2017 15:39:07 TSI
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