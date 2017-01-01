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Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul Bahçesaray'da

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:31
Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul Bahçesaray'da
Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul Bahçesaray'da

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray Belediyesi ve Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile organize edilen kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul bir konferans verdi.
Bahçesaray Belediyesi ve Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen ve iki oturum şeklinde gerçekleşen konferansın ilk oturumu Bahçesaray Hakkıbey BIST Yatılı Bölge Okulu, ikinci oturumu ise Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda yapıldı. Doç. Dr. Halit Ertuğrul, ilk oturumda Bahçesaray Hakkıbey BIST Yatılı Bölge okulunda Bahçesaray'daki tüm lise öğrencileriyle bir araya geldi. Ertuğrul, konferansta "Başarıda Moral ve Motivasyon" konularına değindi. Öğrencilerin başarı merdivenlerine tırmanırken nelere dikkat etmesini vurguladı. Öğrenciler bu tür etkinlerin yapılmasından memnun olduklarını dile getirdi.
Doç. Dr. Halit Ertuğrul, öğleden sonra Bahçesaray Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda veli ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kürsüye çıkan eğitimci-yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul, bugüne kadar 5 bin 751. konferansını verdiğini belirterek, ebeveynlere ve öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Programa Bahçesaray'ın önde gelenlerinden Naci Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, İlçe Müftüsü Dr. Celal Eker, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Eğitim-Bir -SEN İlçe Başkanı Ekrem Uslu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Konu ile ilgili bilgi veren Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, "Öğrenci ve velilerimizin katılacağı, kendilerine eğitim hayatlarında başarılar sağlayacağına inandığımız eğitime destek olacak tüm etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Erva, başta programa katkılarından dolayı Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Serhat Karabektaş'a ve konferansa katılanlara teşekkür etti.
(EKİP-ŞAK-Y)

05.05.2017 15:40:29 TSI
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