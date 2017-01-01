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Fethiye'de kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyon sonucunda kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapılan 2 iş yerinde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. İş yeri ve çalışan olmak üzere 4 kişi göz altına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan 2 işyerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu kaçak 488 nargile tatlandırıcısı, 25 adet elektronik sigara, 145 adet elektronik sigaralarda kullanılan sıvı madde, 12 paket pipo tütünü, 9 kilo 585 gram makarona doldurulmuş tütün ve 32.255 gram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak S.S., C.B., H.Y. ve H.Y. isimli şahıslar göz altına alındı. Zanlılar hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

(MY-MB-Y)



05.05.2017 15:40:55 TSI

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