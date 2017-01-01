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Birlik Vakfından NTSO'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı görevine atanan Gürbüz Dinç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'ı ziyaret etti.

Birlik Vakfı Başkanı Gürbüz Dinç ve beraberindeki heyet NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve Meclis Başkanı Seyit İnce'ye vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız'ın da hazır bulunduğu ziyarette, memnuniyetini dile getiren Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı görevine yeni seçilen Gürbüz Dinç ve ekibine teşekkür ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu ve işlerinde kolaylıklar diledi.

(COŞ-SK)



05.05.2017 15:41:22 TSI

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