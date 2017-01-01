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İsteyen kadınlar iş dünyasına açılabilecek



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan temel pastacılık kursu tamamlandı ve başarılı olan kadın kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika sahibi olan kadınlar, istemeleri durumunda işletme açabilecek.

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde kadınların daha lezzetli pastalar yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla kurs açıldı. Temel pastacılık kursuna yoğun katılım oldu. Kadınlar, pasta yapımında önemli püf noktaları Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde görevli eğitmenlerden uygulamalı olarak öğrenme fırsatı elde etti. 6 ay devam eden eğitimler sonunda başarılı olan kadın kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika heyecanı yaşayan kadınlar, işletme açabilecek yeterliliğe kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Bilmediğimiz detayları öğrendik"

Kursiyer Eda Coşkun, öğrendiklerini öğretmek için öğretmen olmak istediğini söyledi. Eda Coşkun, "6 aydan bu yana pastacılık kursuna geliyorum. Pastacılıkla ilgili bilmediğimiz detayları öğrendik. Kendimizi geliştirdik. Kursa çok severek geldim. 6 ay devam eden kursumuz, bugün sona erdi. Sertifikalarımızı aldık. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ben, dükkan açmayı düşünmüyorum. Bu işin öğretmenliğini yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Damakları şenlendireceğiz

Öğrendiği bilgiler sayesinde lezzetli pastalarla damakları şenlendireceğini dile getiren kursiyer Hatice Filiz Çimpolat, "Pastacılık kursumuzu tamamladık ve sertifikalarımızı almaya hak kazandık. Bize bu imkanları sunan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu kursta pratik pasta yapma yollarını, pastacılığın püf noktalarını öğrendik. Artık, aile bütçemize katkısı olması açısından bir işyeri açabilme ihtimalimiz var. İşyeri açmazsak bile evimizde ailemize, akrabalarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza güzel pastalar sunarak onların damaklarını şenlendireceğiz. Belediyemiz hanımlara yönelik çok sayıda faaliyet sunuyor. Ben, pastacılık kursunun yanı sıra resim kursuna da katılıyorum. Bu faaliyetlerin hanımlara bilgi ve beceri kazandırdığını ve birçok artısı olduğunu düşünüyorum" dedi.

(SD-Y)



05.05.2017 15:41:55 TSI

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