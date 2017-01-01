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Birlik Vakfı tarafından Cuma namazı sonrası kuru fasulye dağıtıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:33
Birlik Vakfı tarafından Cuma namazı sonrası kuru fasulye dağıtıldı
Birlik Vakfı tarafından Cuma namazı sonrası kuru fasulye dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Birlik Vakfı Nevşehir Şubesinin her ay geleneksel hale getirmeyi planladığı kuru fasulye yemek dağıtımının ilki yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan atama ile göreve başlayan Gürbüz Dinç başkanlığındaki Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi yöneticileri, her ay düzenli hale getirmeyi kuru fasulye yemek dağıtımının ilkini Kurşunlu Camii önünde gerçekleştirdi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in de katıldığı Birlik Vakfının yemek dağıtımına vatandaşlarla büyük ilgi gösterdi.
Vali Aktaş, AK Parti Milletvekilleri Açıkgöz ve Gizligider ile Belediye Başkanı Ünver, hazırlanan Kuru fasulye, Pilav ve Turşu' dan oluşan yemeğin dağıtımını Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ile birlikte yaptı.
(COŞ-SK)

05.05.2017 15:42:03 TSI
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