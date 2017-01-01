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Erdurur anısına futbol turnuvası



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA)  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim görevlisi Kutbettin Erdurur anısına futbol turnuva düzenledi.

Erdurur'un hayattayken başlattığı "Kardeşlik, dostluk ve beraberlik" turnuvasını devam ettirmek istediklerini belirten MYO Okul Temsilcisi Şeyma Çelikel, "Çok sevdiğimiz ve önceki yıl kaybettiğimiz hocamız tarafından başlatılan turnuvayı bu yıl da devam ettirmek istedik. 12 takımın katıldığı turnuvanın sonunda başarılı takımlarımıza ödüller olacak. Ben, bu turnuvanın devam etmesinde bize desteklerini esirgemeyen okul müdürümüz Sayın Erkan Düz'e, değerli hocalarıma ve Gevaş halkına teşekkür ederim" dedi.

(Yİ-MSA-Y)



05.05.2017 15:42:18 TSI

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