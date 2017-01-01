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TESKİ'de eşgüdüm toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - TESKİ Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Bahar Dönemi İlçe Şube Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın başkanlığında gerçekleştirilen kurum içi eşgüdüm toplantısına, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve ilçe şube müdürleri katıldı. Toplantı süresince TESKİ'nin il genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında geniş çaplı değerlendirmeler yapıldı. Daire başkanlıklarının çalışmaları incelendi, talepleri dinlendi. İlçelerde TESKİ'nin hizmetlerini sürdüren ilçe müdürlüklerinin ihtiyaç ve talepleri de detaylı olarak görüşüldü, çözüm üretme yolunda yapılması gerekenler kararlaştırıldı.



"Yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya başladık"

Toplantıda konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Artık yatırımlarımız bir bir tamamlanıyor ve açılışlarını gerçekleştirerek Tekirdağ'a kazandırıyoruz. TESKİ olarak gece gündüz demeden yoğun çalışmalarımız sonrasında Tekirdağ'a sağlam bir altyapı inşa ediyoruz. Uzun yıllar boyunca da vatandaşlarımız bu altyapıları kullanacaktır. Meydana gelen sorunları ve karşımıza çıkan problemleri hızla bertaraf ederek çözüm üretiyoruz. Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de üst yapı çalışmalarına başladı. Altyapı sırasında bozulan yolların onarılması ya da yeniden yapılmasıyla Tekirdağ daha da güzel olacak. Yoğun bir yaz dönemi bizleri bekliyor. Bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Yaz aylarında Tekirdağ'ın nüfusu oldukça artıyor. Daha duyarlı hareket etmemiz gerekiyor, tüm TESKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(YG-MEF-Y)



05.05.2017 15:42:49 TSI

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