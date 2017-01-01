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BUSKİ'den ileri teknoloji uygulamaları

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:34
BUSKİ'den ileri teknoloji uygulamaları
BUSKİ'den ileri teknoloji uygulamaları

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Türk Hava Yolları 6. Bursa Bilim Şenliği, TÜYAP Fuar Alanı'nda başladı. Teknolojik yenilik ve uygulamaların sergilendiği fuarda BUSKİ standı ilgi gördü.
Teknolojiyi önemli bir hizmet aracı olarak kullanan BUSKİ, bu özelliğini TÜYAP Fuar Alanı'nda 4-7 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen olan Türk Hava Yolları 6. Bursa Bilim Şenliği'nde açtığı stantla tanıttı. BUSKİ abonelerinin arıza ve şikayetlerinin anında iletilebilmesi için oluşturulan "Alo 185" hattı, BUSKİ yerleşkesinden su depolarına, pompa istasyonlarından içme suyu barajlarına kadar BUSKİ'nin bütün birimlerinin uzaktan görüntüleme yoluyla izlenebildiği Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA), sudaki kayıp kaçakların tespitinde kullanılan yer altı su kaçağı arama robotları, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarında kullanılan ileri teknoloji uygulamaları ile haritacılık faaliyetleri içerisinde yer alan ve gelişen teknolojiler ile birlikte uydu bazlı konumlama tekniği olarak tanımlanan BUSAGA projesi, BUSKİ'nin teknolojik uygulamalarına verilebilecek örneklerden birkaçını oluşturuyor.
BUSKİ'nin adı geçen bu yenilikleri, Türk Hava Yolları 6. Bursa Bilim Şenliği'nde sergileniyor. BUSKİ'nin standında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUSKİ'nin teknolojik yenilikleri başarıyla uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(MŞ)

05.05.2017 15:43:20 TSI
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