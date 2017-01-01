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Fatsa'da 20 milyonluk doğalgaz yatırımı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:36
Fatsa'da 20 milyonluk doğalgaz yatırımı
Fatsa'da 20 milyonluk doğalgaz yatırımı
- Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan:
- "Doğalgaz için bu sene yapılacak yatırım bedeli 20 milyon lira"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, doğalgaz için bu sene yapılacak yatırım bedelinin 20 milyon lira olduğunu söyledi.
Bir doğalgaz firması tarafından yürütülen çalışma kapsamında şu anda Yeni Kumru Caddesi'nde çelik hat döşeme çalışması devam ediyor. Doğalgaz ekibi Yeni Kumru Caddesi'nden Hacı Hulusi Baba Caddesi'ni de geçerek Reşadiye Caddesi'ne bağlantı yapacak. Daha önce Dolunay Mahallesi'nin üst bölümünde, Reşadiye Caddesinde ve Sakarya Caddesi'nde doğalgaz çalışmaları tamamlanmıştı.
İlçede doğalgaz abone sayısının 2 bin 250'ye ulaştığını ve bin 600 abonenin doğalgaz kullanmaya başladığını belirten Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Bu seneki programımızda Sakarya Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Kurtuluş Mahallemizdeki hanelere doğalgazı ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu yıl merkez mahallerimize doğal gaz konusunda ağırlık verdik. Doğalgaz için bu sene yapılacak yatırım bedeli 20 milyon Türk Lirası'dır. Hava şartları iyileşmeye başlamasının ardından çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmeye başladı. Merkez mahallelerimizde inşallah yeni yılda bu çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz çünkü alt yapı çalışmaları tam anlamıyla bittiğinde üst yapı çalışmalarına geçilecek. 2017 yılında Fatsa ilçemizde tam anlamıyla doğalgaz çalışmaları bitmeyecek ama merkez mahallerde bitirmeyi planlıyoruz. Doğalgaz konusunda Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
Başkan Anlayan kapısına doğal gaz gidenlerin masrafını bahane ederek doğal gazı bağlatmayan hane sahiplerine de çağrıda bulunarak, "Bu anlamda Fatsa'da çok kişi var. İlçemize tam anlamıyla doğal gaz verildiğinde artık herkes doğal gaza geçme mecburiyeti doğacaktır. Bu bakımdan kapısına doğalgaz giden herkesin hanelerine doğalgaz bağlatmalarını önemle belirtmek istiyorum" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

05.05.2017 15:44:48 TSI
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