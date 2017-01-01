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Polonyalı akademisyen Bartın Üniversitesinde ders verdi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Polonyalı misafir akademisyen İzabela Lipinska, tarım ve iktisadi gelişme konularında dersler verdi.

Bartın Üniversitesi, Erasmus kapsamında Polonya'nın Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesinden öğretim elemanı İzabela Lipinska'yı misafir etti. Bir hafta boyunca çalışmalarını Bartın'da sürdüren Lipinska, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Tarımsal Üretim, Tarım Kooperatifleri, Ürün ve Hayvan Sigortası, GDO'lu Tohum ve Hayvanlar" konularında ders verdi. Lipinska, Bartın Üniversitesinin Ağdacı ve Kutlubey Kampüslerini de gezerek, "Öğrenciler, çok geniş bir alan üzerinde kurulmuş bir üniversitede oldukları ve iyi bir öğrenim aldıkları için çok şanslılar. Polonya'ya döndüğümde öğrencilerime Bartın Üniversitesi'ne yapılabilecek uluslararası hareketlilik konusunda tavsiyelerde bulunacağım" dedi.



Lipinska, Rektör Uzun ile görüştü

Misafir akademisyen Lipinska, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u da ziyaret etti. Üniversiteyle ilgili görüşlerini aktaran Lipinska, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Rektör Uzun ise uluslararasılaşmanın önemine vurgu yaparak "Uluslararasılaşma bütün dünyada yükseköğretim kurumlarının temel bir unsuru haline gelmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz, küreselleşmeyle küçülen dünya şartlarına ayak uyduracak geleceğe yönelik stratejiler belirleyecektir. Akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız hatta öğrencilerimiz bu hareketliliklerden yararlanırken, kalite odaklı çalışmalarımızla daha fazla bilim insanını da ülkemize getirmeye gayret göstereceğiz" dedi.

Bartın Üniversitesinin Erasmus programı kapsamında 11 ülkeden 26 üniversiteyle; Mevlana değişim programı kapsamında ise 13 ülkeden 22 üniversiteyle anlaşması bulunuyor.

(AY-RFK-Y)



05.05.2017 15:45:53 TSI

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