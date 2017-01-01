Kamyonet sürücüsü direksiyon başında uyukladı
(Fotoğraflı)
Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeyken uyukladığı iddia edilen sürücünün kullandığı kamyonet karşısında seyreden kamyona çarptı.
Kaza, sabah saat 11.00 sıralarında Sakarya-Bilecik karayolu Vezirhan beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Recep Bekiroğlu idaresindeki 26 BV 776 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon başında uyuklaması sonucu önünde seyir halinde olan Galip İçen idaresindeki 11 AU 183 plakalı kamyona arkadan çarpı. Yaşanan kazada mucize eseri yaralanma ve ölüm olmadı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kendi aralarında kaza raporu tanzim ederek olay yerinden ayrıldılar.
(ZZ-MET-Y)
05.05.2017 15:45:58 TSI
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