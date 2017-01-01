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Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitim çalışmaları devam ediyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:37
Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitim çalışmaları devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitim çalışmaları devam ediyor
- 'Kişisel eğitim ve gelişim' konulu seminer düzenlendi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, personel verimliliğini artırmak amacıyla periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve personellerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Kişisel Eğitim ve Gelişim konulu hizmet içi eğitim programının yöneticilere verilen ilk bölümüne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Daire Başkanları ile Şube Müdürleri katıldı. İki gün devam eden hizmet içi eğitim çalışmalarının birinci günü öğleden önce Daire Başkanları ve Şube Müdürlerine, öğleden sonra da Belediye personellerine yönelik bilgiler aktarıldı. Hizmet içi eğitim çalışmalarının ikinci günü ise MOTAŞ çalışanlarına yönelik seminer verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, ilk gün düzenlenen eğitim seminerinin açılışında bir konuşma yaptı. Halka hizmet etmeyi esas alan bir kurumun çalışanları olarak sorumluluklarının çok büyük olduğunu ifade eden Mumcu, "Şehrimize ve insanlarımıza faydalı katkılarda bulunmaya çalışmaktayız. Kurum içerisinde ve halkla olan iletişimlerimizde bu tür eğitim programlarının katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu. Ülkenin her kademesinde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine herkesin ihtiyacı olduğunu dile getiren Mumcu, "Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bugün eğer başımız dik bir şekilde konuşabiliyorsak kendi kendine yeter bir ülke olmamızdan kaynaklanıyor. Hepimizin bu ülkeye borcu var. Malatya Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinin bize ihtiyacı var. Bizlerin de üretmeye, çalışmaya, hizmet etmeye andımız var. İnşallah bu eğitim semineri hayırlı olur" şeklinde konuştu. Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu'nun konuşmasının ardından Kişisel Gelişim ve Eğitim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, sunum eşliğinde 'Kişisel Eğitim ve Gelişim' konulu seminer verdi. Seminer sırasında personeller arasındaki iletişimin hizmetlerin gerçekleştirilmesi noktasında etkili olduğuna değinen Aslanhan, özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimin giderek azaldığını, bunun da istense de istenmese de zamanla önemli bir takım sorunlara yol açtığını belirterek, daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Hizmet İçi Eğitim Semineri kapsamında, yöneticilerin ardından Büyükşehir Belediyesi personellerine, daha sonra da bazı şirket personellerine slayt eşliğinde eğitimler verildi.
(CÖ-SD-Y)

05.05.2017 15:46:05 TSI
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