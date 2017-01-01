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Gevaş'ta umre ödüllü siyer sınavı



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA)  Van'ın Gevaş Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğinin (SİMMDER), ortaklaşa hazırlamış olduğu Liseler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması sınavı yapıldı.

Sınav soruları, Gevaş Belediye Başkanlığı tarafından önceden dağıtılan kitaplar arasında seçilerek hazırlandı. Okulları gezerek sınavları takip eden Gevaş Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekibi, sınav sonunda kitapçıkları topladılar. Yarışmaya yoğun ilginin olduğunu ve bu ilginin daha da arttırılması için çalıştıklarını belirten Gevaş Belediyesi Kültür Müdürü Mihail Atik, bundan sonra da benzer çalışmalar yapmak için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Atik, yapılacak değerlendirmeler sonucu dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin törenle verileceğini belirtti.

Birinci ve ikinci olan öğrenciye umre ödülü, üçüncü ve dördüncü olan öğrenciye iphone, beşinci olan öğrenciye laptop verilecek.

(Yİ-MSA-Y)



05.05.2017 15:47:16 TSI

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