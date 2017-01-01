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TEV'in burslu öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir şubesinin burslu öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretine TEV Eskişehir Şube Yürütme Kurulu üyeleri, öğrencilere bursu veren bağışçılar, gönüllüler, eğitimlerini TEV bursuyla tamamlamış eski öğrencileri katıldı.

TEV Eskişehir Şube Başkanı Sevim Salkım, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle, bu senede çalışkan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan Eskişehir'de okuyan 155 üniversite öğrencimiz ve 48 meslek lisesi öğrencimiz, vakfımızdan burs alarak eğitimine devam etmektedir. Sadece, Eskişehir'de 1967 yıldan bu tarafa 50 yılda 8 bin 974 öğrenciye burs verildi ve vakfımız da eğitim yolculuğunda, burslu öğrencilerimizin yanında oldu. TEV Eskişehir Şubemiz, burs alan öğrencilerimizin sosyal, kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır. TEV'in kuruluşunun 50'nci yılında, Vakfımızın Eskişehir şubesinden burs alan öğrencilerimizi, Eskişehir'den Ankara'ya götürerek Anıtkabir'i ziyaret ettik. Vakfımızın 50'nci yılında, ' Geleceğin adı Umut Olsun'' sloganıyla yolumuza devam edeceğiz. Başarılı gençlerimizin eğitim yolculuklarında destek veren Eskişehirli gönlü yüce bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

(İHA-MET-Y)



05.05.2017 15:47:18 TSI

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