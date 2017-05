YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa Festivali'nde 56. yıl coşkusu

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festivali', bu yıl 28 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

56. Bursa Festivali'nin tanıtım toplantısı Hilton Otel'de yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 'Uluslararası Bursa Festivali'nin 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen bir değer olduğunu söyledi. Altepe, "Bursa, tarihi ve doğasıyla olduğu kadar aynı zamanda bir kültür başkentidir. Kültür ve sanatla da her zaman iç içe olan Bursa'da geleneksel değerler, modern şehir kültürüyle geleceğe taşınıyor. Festival, şehrimizin gururu olmaktan öte kültürleri buluşturan Bursa'yı kültür ve sanatla dünya gündemine taşıyan bir gelenektir. Festivalimiz bu yıl da Bursa'ya renk katacak" diye konuştu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise dünyaca ünlü sanatçıları ve farklı kültürlerden örnekleri Bursalılarla buluşturmak maksadıyla 56. yılında yine sanatla dolu çok güzel bir program hazırladıklarını söyledi. Festivale olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını ve geçtiğimiz yıl 3 bin 500 kişilik açık hava tiyatrosunda yüzde 100 dolulukla festivali tamamladıklarını vurgulayan Yılbirlik, "Festivalin merak ve özlemle bekleniyor olması bizleri mutlu ediyor. Sanata her zamankinden fazla ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Ülkemizin sevilen sanatçılarını ve dünyaca ünlü grupları bu yıl kentimizde ağırlayacağız" dedi.

BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez ise festival programını açıklayarak, dünya müziklerinin örneklerinin Bursa'da sergileneceğini kaydetti.

Festival etkinlikleri Merinos AKKM, Kent Müzesi önü ve Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. 28 Haziran Çarşamba günü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Anjelika Akbar konseri ile başlayıp, 26 Temmuz Çarşamba günü Şebnem Ferah konseri ile sone edecek festivalin bilet fiyatları 18 ile 38 TL arasında değişiyor. Online olarak 'biletinial.com' üzerinden alınabilecek olan festivalin biletlerine vatandaşlar ayrıca Zafer Plaza, Kent Meydanı, Korupark BKSTV standı, ÖzdilekPark Nilüfer, Merinos AKKM gişeleri ile etkinlik günlerinde de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişesinden ulaşılabilecekler.

'56. Uluslararası Bursa Festivali bünyesinde yıl 31'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' da 23 ülkeden katılacak olan ekiplerle 7-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yarışmaya bu yıl Arjantin, Arnavutluk, Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Makedonya, Malezya, Moldova, Sri Lanka, Şili ve Tataristan gibi ülkeler katılacak.

05.05.2017

