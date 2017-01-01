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SEDEP ile özel eğitim öğrencileri yalnız değil



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında evde özel eğitim alan öğrencilerle "Yalnız Değilsiniz" etkinliği gerçekleştirildi.

SEDEP kapsamında öğrenciler arasındaki birlik, beraberlik duygusunun güçlendirilmesi, özel eğitim sınıfları, hastane sınıfları, köy okullarındaki öğrenciler ile huzurevindeki yaşlıların yalnız olmadıklarını hissetmeleri amacıyla yıl boyunca "Yalnız Değilsiniz" isimli etkinlikler düzenleniyor. SEDEP değerlerinde anlatılan paylaşma, kardeşlik, sorumluluk gibi duyguların pratikte en güzel örneğinin sergilendiği Yalnız Değilsiniz etkinliği bu kez Selçuklu'da evde özel eğitim alan öğrenciler için gerçekleştirildi. Özel eğitim öğrencileri ve aileleri düzenlenen yılsonu etkinliği ile bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler şiirler, şarkılar ve tiyatro gösterileri ile gün boyu neşeli vakit geçirdi. SEDEP Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterilerinin renk kattığı etkinlikte özel eğitim öğrencileri de okudukları Çanakkale Türküsü ve İstiklal Marşı ile dinleyenlerden tam not aldı.

SEDEP kapsamında gerçekleştirilen Yalnız Değilsiniz etkinliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Devletimiz büyüklüğü ile sizlerin her zaman yanında olmaya çalışıyor. Gerek sizlere öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için verdiği destek, gerek öğrencilerimizin okullarımıza taşınmasında sağlanan katkı, gerek okullara gidemeyen siz değerli öğrencilerimizin evde eğitim almalarında öğretmeni ayağına göndermek suretiyle sağladığı katkı teşekküre değer. Yine bizler de SEDEP ekibi olarak sizlerin yalnız olmadığınızı göstermek için sizlerle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşantı temenni ediyorum" dedi.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Uygun, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Şube Müdürleri Okan Tekkalan, Şakir Uçar, SEDEP Koordinatörleri de bu anlamlı etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmadı. Program SEDEP pastasının kesilmesi ile son buldu.

(AH-Y)



05.05.2017 15:48:37 TSI

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