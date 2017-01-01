ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SEDEP ile özel eğitim öğrencileri yalnız değil

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:40
SEDEP ile özel eğitim öğrencileri yalnız değil
SEDEP ile özel eğitim öğrencileri yalnız değil

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında evde özel eğitim alan öğrencilerle "Yalnız Değilsiniz" etkinliği gerçekleştirildi.
SEDEP kapsamında öğrenciler arasındaki birlik, beraberlik duygusunun güçlendirilmesi, özel eğitim sınıfları, hastane sınıfları, köy okullarındaki öğrenciler ile huzurevindeki yaşlıların yalnız olmadıklarını hissetmeleri amacıyla yıl boyunca "Yalnız Değilsiniz" isimli etkinlikler düzenleniyor. SEDEP değerlerinde anlatılan paylaşma, kardeşlik, sorumluluk gibi duyguların pratikte en güzel örneğinin sergilendiği Yalnız Değilsiniz etkinliği bu kez Selçuklu'da evde özel eğitim alan öğrenciler için gerçekleştirildi. Özel eğitim öğrencileri ve aileleri düzenlenen yılsonu etkinliği ile bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler şiirler, şarkılar ve tiyatro gösterileri ile gün boyu neşeli vakit geçirdi. SEDEP Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterilerinin renk kattığı etkinlikte özel eğitim öğrencileri de okudukları Çanakkale Türküsü ve İstiklal Marşı ile dinleyenlerden tam not aldı.
SEDEP kapsamında gerçekleştirilen Yalnız Değilsiniz etkinliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Devletimiz büyüklüğü ile sizlerin her zaman yanında olmaya çalışıyor. Gerek sizlere öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için verdiği destek, gerek öğrencilerimizin okullarımıza taşınmasında sağlanan katkı, gerek okullara gidemeyen siz değerli öğrencilerimizin evde eğitim almalarında öğretmeni ayağına göndermek suretiyle sağladığı katkı teşekküre değer. Yine bizler de SEDEP ekibi olarak sizlerin yalnız olmadığınızı göstermek için sizlerle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşantı temenni ediyorum" dedi.
Programa katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Uygun, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Şube Müdürleri Okan Tekkalan, Şakir Uçar, SEDEP Koordinatörleri de bu anlamlı etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmadı. Program SEDEP pastasının kesilmesi ile son buldu.
(AH-Y)

05.05.2017 15:48:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şeb-i Arus Törenleri İstişare Toplantısı
YEREL

ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yaban domuzu hastanenin acil servisine girdi
YEREL

YABAN DOMUZU HASTANENİN ACİL SERVİSİNE GİRDİ
Görme engelliler deklanşöre hissederek basacak
YEREL

GÖRME ENGELLİLER DEKLANŞÖRE HİSSEDEREK BASACAK
Konya'da su tasarrufu sağlayan gök bayraklı okul sayısı 68 oldu
YEREL

KONYA'DA SU TASARRUFU SAĞLAYAN GÖK BAYRAKLI OKUL SAYISI 68 OLDU
Başkan Özaltun, başarıda Türkiye'de ilk 6'da
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, BAŞARIDA TÜRKİYE'DE İLK 6'DA
Meram'dan tarihe saygı
YEREL

MERAM'DAN TARİHE SAYGI
Akşehir'de, engelli araçları için şarj istasyonu
YEREL

AKŞEHİR'DE, ENGELLİ ARAÇLARI İÇİN ŞARJ İSTASYONU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI

Başkan Özgüven: &quot;Ereğli'nin sorunlarını bir bir çözüyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "EREĞLİ'NİN SORUNLARINI BİR BİR ÇÖZÜYORUZ"
Seydişehir'de kırsal mahallelerde soğuk asfalt çalışması
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE KIRSAL MAHALLELERDE SOĞUK ASFALT ÇALIŞMASI
Başkan Akyürek: &quot;Büyük devletler büyük miraslar taşır&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "BÜYÜK DEVLETLER BÜYÜK MİRASLAR TAŞIR"
Selçuk'tan Kızılay'a kan bağışı
YEREL

SELÇUK'TAN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI
Kargo araçlarıyla kaçak silah sevkiyatı
YEREL

KARGO ARAÇLARIYLA KAÇAK SİLAH SEVKİYATI
Beyşehir Gölü'ne yavru sazan dopingi
YEREL

BEYŞEHİR GÖLÜ'NE YAVRU SAZAN DOPİNGİ
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

KONYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

15 Temmuz gazileri, öğrencilerle buluştu
YEREL

15 TEMMUZ GAZİLERİ, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Otomobil refüje çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL

OTOMOBİL REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Konya'da cinayet
YEREL

KONYA'DA CİNAYET
8. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi başladı
YEREL

8. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ BAŞLADI
Konya, &quot;Unesco Öğrenen Şehirler Küresel Ağı&quot;nda
YEREL

KONYA, "UNESCO ÖĞRENEN ŞEHİRLER KÜRESEL AĞI"NDA
Başkan Altay, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ALTAY, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
&quot;1915 olayları Türk halkına karşı kullanılan propagandadır&quot;
YEREL

"1915 OLAYLARI TÜRK HALKINA KARŞI KULLANILAN PROPAGANDADIR"
Başkan Tutal, asker adaylarını birliklerine uğurladı
YEREL

BAŞKAN TUTAL, ASKER ADAYLARINI BİRLİKLERİNE UĞURLADI
&quot;Türkiye gelir grubunda sınıf atladı&quot;
YEREL

"TÜRKİYE GELİR GRUBUNDA SINIF ATLADI"
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...