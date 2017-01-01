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Bilimsel eczacılığın 178'nci yılı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:40
Bilimsel eczacılığın 178'nci yılı
Bilimsel eczacılığın 178'nci yılı

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) -22. Bölge Malatya Eczacı Odasının, bilimsel eczacılığın 178'nci yılının kutlanacağı Eczacılık Haftasıyla ilgili yapacağı etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi vererek, haftayla ilgili etkinliklerin ilkinin bugün yapılan bir takım bilgilendirme toplantısı ile başladığını söyledi. Özelçi, "Türk eczacılar birliği merkez heyeti üyemiz Harun Kızılay ile birlikte. Akabinde 6 Mayıs Cumartesi günü Malatya Park AVM'de kan şekeri, tansiyon obezite ölçümü yapılacak. Bütün halkımızı standımıza bekliyoruz. Standımızın ismi eczacınıza danışın standı. Eczacımız halk sağlığı açısından olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir konumda. Halkımızın ilk danışacağı kişiler eczacılarımız olduğundan dolayı böyle bir stant kurduk. Cumartesi, Pazar 10:00 ile 17:00 saatleri arasında halkımızın tansiyon, kan şekerini ölçüp sağlık ile ilgili kendilerine bilgilendirme yapacağız. 8 Mayıs Pazartesi günü Malatya Eczacı odası gençlik komisyonunun hem senaryosunu yazdığı ve oynadığı bir oyunumuz var. Eczacınıza danışın isimli tiyatro oyunu. Saat 19:30'da Sabancı kültür Sitesinde öğrenci arkadaşlarımız bu tiyatro oyunumuzu sergileyecekler. Ücretsiz olan bu oyunumuza bütün Malatyalıları davet ediyorum. Etkinliklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Daha sonra AVM'de Bowling turnuvası yapacağız. Akabinde Sosyal Güvenlik Kurumu başkanımızı eczacı meslektaşlarımızın mezuniyet töreninde sosyal güvenlik kurumu başkanımızı ve AK Parti Genel Başkanı Öznur Çalık'ı ağırlayarak birer konferans vereceğiz" diye konuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında medikal sözleşmesi protokol imzalandığını belirten Özelçi, "Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında medikal sözleşmelerin eczanelerde teminine ilişkin uzun zamandır protokol görüşmeleri yapılıyordu. Bu protokol görüşmeleri iki gün önce sonuçlandı. Artık hastalarımız medikal malzemelerini reçeteleriyle birlikte eczanelerimize gelip herhangi bir ücret ödemeden veya fark ücreti varsa fark ücretini ödeyerek temin edebilecekler. Yani eskisi gibi faturasını al götür Sosyal Güvenlik kurumuna ver parasını Sosyal Güvenlik Kurumundan al olayı kalkıyor. 31 Mayıs'tan itibaren sözleşmeler geçerli olacak. Bu nedenle 31 Mayıs'tan itibaren hastalarımız artık reçeteleriyle gelip medikal malzemelerini eczaneden temin edip alabilecekler. 186 kalem medikal malzemesi eczanelerden temin edilebilecek. Hatalarımız yapım aşamasında olmayan, hazır olan malzemelerin tamamını eczanelerden temin edebilecekler. Bu uzun süre beklediğimiz bir görüşmeydi. Sonuçlanması hem halkımız açısından hem de hastalarımız açısından iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
(EA-SD-Y)

05.05.2017 15:49:14 TSI
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