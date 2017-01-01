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Ayvalık'ta Tiyatro Festivali coşkusu



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Tiyatro Festivali başladı.

Ünlü tiyatro oyuncuları Rasim Öztekin, Göksel Kortay, Haldun Dormen, Mahir Günşıray, Serhat Özcan, Füsun Kostak, Hakan Dursun, Yeşim Özsoy, Merve Engin, Savaş Özdural ve Pelin Turancı'nın da katıldığı festivalin açılış serenomisi renkli görüntülere sahne oldu. At Arabacılar Meydanı'ndan Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüş kortejiyle başlayan festivalin açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, sanatın bir ülkenin özgürlüğü olduğunu vurguladı.

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin ise, "Genç arkadaşlarımızla böylesi bir organizasyonu paylaştığı için Ayvalık'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede gençlerin varlığı çok önemli. Ne olacaksa, onlardan olacaktır zaten. Buradaki amatör tiyatro ile uğraşan tüm gençleri kucaklıyorum" diye konuştu.

Açılış serenomisi sokak oyunları ve dans gösterisyel sona erdi. Festivalde çocuk oyunlarının bu yılda yer bulduğu ve iki ayrı okulda "çocuklarla drama" çalışmalarının yanı sıra "gençlerle drama" çalışmaları, oyun yazarlığı atölyesi, canlı heykel performansları, sokak tiyatrosu ve söyleşiler yer alacak

(SS-MŞ)



05.05.2017 15:50:19 TSI

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