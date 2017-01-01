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Hakkari'de 17 bin 500 paket sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Geçitli köyündeki bir evde yapılan aramada 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Merkez Geçitli köyü Hira Mahallesinde bir şahsa ait ev ve eklentilerinde gümrük kaçağı malzeme bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine, şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(FT-MSA-Y)

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05.05.2017 15:50:47 TSI

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