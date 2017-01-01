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TBV obeziteye savaş açtı

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:42
TBV obeziteye savaş açtı
TBV obeziteye savaş açtı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Çocukluk çapı obezitesine savaş açan Türk Böbrek Vakfı Çorlu Kültür Merkezinde 600 çocuğun katılımıyla eğitim düzenledi.
Çocukluk çağı obezitesi ile mücadele faaliyetlerine ara vermeden devam eden Türk Böbrek Vakfı bu kapsamda Çorlu Kültür Merkezi'nde 600 çocuğun katılımıyla toplantı düzenledi.
Obezite ile mücadelede, sağlıklı beslenme, spor ve hareketli yaşam tarzının anlatıldığı ve 8-12 yaş aralığında, 600 çocuğun katıldığı etkinlik, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde, Survivor yarışması ile daha da ünlenen ünlü sporcu Hasan Yanlızoğlu'nun da katılımı ile gerçekleştirildi.
Çocuklarda ve ebeveynlerinde bilinçlendirme ve farkındalığın arttırılması yönünde çeşitli illerde verdiği Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı eğitimi Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü'nün de katılımıyla Çorlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan TBV Başkanı Timur Erk, obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade ederek, önemli bilgiler aktardı. Erk, "80 milyon Türkiye nüfusu içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. Bu rakamın içerisinde ise 1 milyon 800 bini 18 yaşın altında yani obeziteyle ilgili Türkiye rakamları çok ciddi boyutlarda. Çocukluk çağındaki obezite her sene artış gösteriyor, acilen mücadeleyi arttırmalıyız. Onun için çocuklarımıza yanlış beslenmeyle ilgili konuları aktarmalıyız ki evlerine gittiklerinde, ailelerini yanlış davranışlara karşı uyarabilsinler, biz buna tersine eğitim diyoruz. Çocuklarımız eve gittiğinde annesini ve babasını beslenme konusunda uyarabilmelidir. Her şeyin doğalını ve tazesini zamanında tüketmeliyiz. Bu birçok yiyecek için böyle. Tuz ve şeker tüketimine de büyük özen göstermeliyiz ayrıca gazlı içecekler konusunu her zaman vurguluyoruz, bu konu çocuk - büyük herkes için geçerli gazlı içecek yerine ayran ve sütü tercih etmeliyiz" dedi.
Etkinlikte söz alan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu eğitimler sayesinde böbrek sağlığının korunması ve böbrek hastalıkları açısında bilgilendirilmekte ve farkındalıkları arttırılmaktadır. Bu sürdürülebilir proje ile öğrencilerimizin erken yaşta bilinçlendirilmeleri, onların gelecekteki sağlıklarını korumaları, yaşamlarını kaliteli sürdürmeleri ve dolaylı olarak sağlık giderlerinde tasarrufların sağlanması açısından oldukça önemli bir projedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Survivor yarışması ile tanınan ünlü sporcu HasanYanlızoğlu, toplantıya katılan öğrencilere sunum yaparak sporun önemini anlattı ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları önerisinde bulundu.
(HLD-MEF-Y)

05.05.2017 15:50:51 TSI
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