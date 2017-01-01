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Eskişehir şiir buluşması başlıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:45
Eskişehir şiir buluşması başlıyor
Eskişehir şiir buluşması başlıyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 7'nci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması 11-14 mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Şair Tuğrul Tanyol'un onur konuğu olacağı şiir buluşmasına, 10 ülkeden 35 şair katılacak. Şiir buluşmasına Türkiye dışında, Almanya, Çin, Fas, Hindistan, Irak, Kıbrıs, Mali, Venezuela ve Yunanistan'dan şairler katılacak. Odak ülkenin Almanya olduğu şiir buluşmasında, şiir okumaları, söyleşiler, anma ve konserler yer alıyor. Şiir buluşmasının genel direktörlüğünü ise şair Haydar Ergülen yapıyor. 11 mayıs perşembe günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde, saat 17:00'de onur konuğu Tuğrul Tanyol okurları için kitaplarını imzalayacak. 18:00'da ise açılış yapılacak. Açılış konuşmalarından sonra, konuk ülke şairleri şiirlerini okuyacak ve bağlama ustası Muzaffer Özdemir bir konser verecek. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdikleri şiir buluşmasının Yunus Emre'nin kenti Eskişehir'e çok yakıştığını belirterek, sanatseverleri şiir buluşmasındaki etkinliklere katılmaya davet etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, "Bu seneki etkinliğimize onur konuğumuz Tuğrul Tanyol başta olmak üzere, 35 şairimiz katılacak. Tüm oturumlara herkesi davet ediyoruz. Şiir okumaları ve konserler sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca çocuklar için etkinliklerimiz de her yıl olduğu gibi Esentepe Çocuk Sanat Merkezimizde yapılacak" diye belirtti.
Odak ülke Almanya
Şiir buluşmasının odak ülkesi bu yıl Almanya olacak. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile bir süredir "Kardeş şehir" bağlantısı çerçevesinde ortak kültürel etkinlikler gerçekleştiren Berlin/Treptow Köpenick Belediyesi, bu şiir buluşmasına Almanya'dan 4 şairle katılıyor. Treptow Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel de, etkinlikte Alman edebiyatı üzerine bir sunum yapacak.
Cahit Külebi anması
Türk şiirinin önemli şairlerinden Cahit Külebi, şiir buluşmasında bir oturumda anılacak. 12 mayıs cuma saat 16.00'de Özdilek Sanat Merkezinde başlayacak olan anmada, Ömer Turan, Çiğdem Sezer, Mehmet Can Doğan konuşacak.
Tuğrul tanyol şiiri
Onur Konuğu Tuğrul Tanyol için, şairin şiir dünyasının ele alınacağı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Özdilek Sanat Merkezinde 12 mayıs cuma günü saat 17.00'deki etkinlikte, Haydar Ergülen, Cenk Gündoğdu, Baki Ayhan T. ve Emel Koşar konuşacak. Daha sonra, buluşmaya Türkiye'den katılan şairler şiirlerini seslendirirken, Müzik Kutusu da bir konser verecek.
Çocuk edebiyatı
Şiir buluşmasında her yıl gerçekleştirilen etkinliklerden biri de "Çocuk Şiiri" etkinliği. Medine Sivri'nin yöneteceği bu etkinlikte de şairler Yalvaç Ural ve Çiğdem Sezer, Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezinde çocuklarla buluşacak ve şiir üzerine söyleşecek. Etkinlik, 13 mayıs cumartesi saat 10.00'da yapılacak.
Hasan Erkek şiirleri resim sergisi
Şair Hasan Erkek'in şiir ve resimlerinden oluşan sergisi Özdilek Sanat Merkezinde açılacak. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, Prof. Zeliha Akçaoğlu öncülüğünde, Hasan Erkek'in, "Hayat Yenile Beni", "Beyaz Menekşe" ve "Sevdadan Kanadım" adlı şiir kitaplarındaki şiirler üzerine yaptıkları resimlerden oluşan sergi de festival sırasında açılacak. Resimlere şiirler eşlik edecek. Açılışı 13 mayıs saat 12.00'de yapılacak ve sergi festival boyunca açık kalacak.
Şiir ve barış
Şiir buluşmasında her yıl olduğu gibi yurt dışından katılan şairler şiir ve barışı konuşacak. 13 mayıs cumartesi saat 13.00'de, Özdilek Sanat Merkezinde Yaprak Öz'ün yöneteceği etkinlikte; "Samira Faracı (Fas)", "Evangelia Liana Sakellıou (Yunanistan)", "Louisa Boulbars (Fas)", "Dannybal Reyes Umbrıa (Venezuela)", "Ali Jaafar Al-Allaq (Irak)", "H.S. Shıvaprakash (Hindistan)", "Dong Sun (Çin)" birer konuşma yapacak.
Türk-Alman Edebiyatı
Odak ülke olan Almanya'dan şiir buluşmasına katılacak konuklar da Türk-Alman Edebiyatı üzerine konuşacak. 13 mayıs cumartesi saat 14.30'da Özdilek Sanat Merkezindeki Hasan Çötok'un yöneteceği bu etkinlikte de; "Oliver Igel (Treptow Köpenick Belediye Başkanı)", ve Almanya'dan katılan şairler; "Achim Wagner", "Dinçer Güçyeter", "Gerd Adloff", "Tabea-Xenia Magyar" konuşacak. Ayrıca "Lutz Langert" de Tepebaşı-Treptow Köpenick Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkilerine değinecek.
Etkinlikten sonra, Nedim ve Zeynep Göknur Yıldız bir konser verecek ve şiir buluşmasına katılacak şairler şiirlerini seslendirecek. 14 mayıs pazar günü saat 12.00'de de, şairler Özdilek Sanat Merkezinde şiir okuması yapacak.
Ücretsiz kitap
Öte yandan Komşu Yayınları, Eskişehir Şiir Buluşması'na önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kitap desteği vermeyi sürdürüyor. Yayınevi, Yasakmeyve ve Delisarmaşık dizisinden çıkardığı kitaplarını, buluşmaya katılan şiirseverlere ücretsiz armağan edecek.
Yurt dışından katılan şairler
Achim Wagner (Almanya), Gerd Adloff (Almanya), Tabea-Xenia-Magyar (Almanya), Dinçer Güçyeter (Almanya), Dong Sun (Çin), Samira Faracı (Fas), Louisa Boulbars (Fas), H.S. Shıvaprakash (Hindistan), Ali Jaafar Al-Allaq (Irak), Emel Kaya (Kıbrıs), İsmail Diadee Haydaree (Mali), Dannyybal Reyes Umbrıa (Venezuela), Evangelia Liana Sakellıou (Yunanistan)
Türkiye'den katılan şairler
Tuğrul Tanyol, Emel Koşar, Baki Ayhan T., Çiğdem Sezer, Yaprak Öz, Ömer Turan, Nuri Demirci, Duygu Kankaytsın, Kaan Koç, Harun Atak, Selim Temo, Cenk Gündoğdu, Mehmet Can Doğan, Muzaffer Özdemir, Nisa Leyla, Nilüfer Altunkaya, Erkan Kantarcı, Ahmet Taşcıoğlu, Jan Ender Can, Mesut Şenol, Hasan Erkek, Yalvaç Ural
(MEB-Y)

05.05.2017 15:54:00 TSI
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