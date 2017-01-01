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Milas'ta otomobil ile tır çarpıştı; 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Milas'ta Halilbey Bulvarında meydana gelen kazada şehir merkezi istikametinden Üçyol istikametine doğru seyir halinde bulunan Oğuz D. idaresindeki 48 LK 404 plakalı otomobil, kendisiyle aynı güzergahta seyir halinde bulunan ve park halindeki bir otomobili sollamaya çalıştığı iddia edilen Adem Y. idaresindeki 48 U 2601 plakalı tır ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Oğuz D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muazzez Ç. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(ÇP-MB-Y)



05.05.2017 15:54:44 TSI

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