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Van'da resim çalıştayı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 'Kültür-Sanat Günleri' etkinlikleri kapsamında resim çalıştayı düzenlendi.

Sanat Sokağında düzenlenen çalıştaya Türkiye'nin farklı illerinden 50 ressam ile öğrenciler katıldı. Çalıştayda bir açıklamada bulunan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, "Doğduğu topraklardan kopmayan ve sanatın evrensel dilini hemşehrileri ve tüm dünya ile paylaşan Vanlı ressam Haydar Ekinek ve 50 ressamın birlikte canlı performans ve resimlerini sergileyecekler. Sanatseverlere görsel bir şölen yaşatacaklar. Ayrıca yine sergilenecek olan resimler 6 Mayıs Cumartesi günü Van TSO'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 7 Mayıs Pazar günü saat 12.30'da Van Kalesi'nde devam edecek etkinlikte, amacımız Vanlılara bir sanat şöleni yaşatmak, konuk olacak ressamlara ilimizi ve kültürümüzü tanıtmaktır. Bu kapsamda ilimize gelen ressamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Çakırtaş, "Halkımızın ilgisi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bu kapsamda kültür-sanat etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir" şeklinde konuştu.

Çalıştayda konuşan Vanlı ressam Haydar Ekinek ise, "Bir Vanlı olarak burada olmak beni haliyle mutlu ediyor. Amacımız sanatı İstanbul'da değil Van'a getirmek. Van'da sanatı konuşmak, Van sokaklarında halka bunu sergilemek bizim en büyük amacımızdır. Bir Vanlı olarak kentime neler yapabilirim onun düşüncesi içerisindeyim" dedi.

Ressamlar ise, sanatın şefkate ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en doğusunda sanatı yücelttiler. Burada sanatı, dostluğu parlatıyoruz. Sanatı kullanarak kardeşliği parlatıyoruz. Bu bizim hoşumuza gitti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ressamlar, burada gördüklerini gittikleri yerde anlatacaklar. Bu da Van için, sanat için bir değerdir" şeklinde konuştular.

(ATL-MSA-Y)



05.05.2017 15:55:06 TSI

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