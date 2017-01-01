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Kahta Ziraat Odasından ziraat mühendisine teşekkür plaketi

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:46
Kahta Ziraat Odasından ziraat mühendisine teşekkür plaketi
Kahta Ziraat Odasından ziraat mühendisine teşekkür plaketi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Kahta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçeye katkılarından dolayı Yüksek Ziraat Mühendisi Zevaiddin Özcan'a teşekkür plaketi verildi.
Kahta Ziraat Odası Meclis toplantısı Başkan Fatin Rüştü Zorlu Turanlı başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrasında 30 yıla yakın GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Zevaiddin Özcan'a çiftçilere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Plaketi takdim eden Ziraat Odası Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "14 Mayıs tarihinde Ankara Tandoğan Meydanında Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar önderliğinde yapılacak olan Çiftçi Şenliği etkinliğine Kahta Ziraat Odası Başkanlığı bir otobüs kiralayarak çiftçilerimizin etkinliğe katılmasını sağlayacağız. Etkinliğe katılacak olan çiftçilerimizin ulaşım ve yemek ihtiyaçları oda başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. 14 Mayıs Çiftçiler Günü Şenliğine katılmak isteyen çiftçilerimizin 09 Mayıs 2017 tarihine kadar oda başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir" dedi.
(AHM)

05.05.2017 15:55:29 TSI
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