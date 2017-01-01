YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlahiyat vizyon programı, ÇOMÜ'de başladı

İlahiyat vizyon programı, ÇOMÜ'de başladı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi, İlim Yayma Cemiyeti Çanakkale Şubesi, Türkiye İlahiyat Tedrisatını Yardım Eden Dernekler Federasyonu ve Doğu Batı Topluluğu'nun organizasyonuyla düzenlenen İlahiyat Vizyon Programı; ÇOMÜ Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde başladı.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Burak Selim'in Kuran tilavetiyle başlayan programın açılışında Türkiye İlahiyat Tedrisatını Yardım Eden Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdülhakim Demir bir konuşma yaptı. Demir; federasyonun kuruluş süreci ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktarırken vizyon programının faydalı geçeceğine inandığını aktardı. İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mirza Tokpunar, üniversite bünyesinde düzenlenen konferans söyleşi gibi etkinliklerin önemine dikkat çekerek "Üniversite demek kitap okumak ,yalnız kaldığında kitap okumak değildir. Kitapta olmayan bilgiyi nerede bulurum düşüncesidir. Bu anlamda da konferanslar, söyleşiler çok önemlidir. Allah'a çok şükür ki bu günleri gördük. Bunun için öncelikle sayın Cumhurbaşkanımızı yad etmemiz gerekiyor. Bu fakülteyi, bu salonu yapmakta bizzat kendileri ilgilenmişlerdi" dedi.

Müslümanın zihninde, Müslüman algısında çalışmamak diye bir şeyin kabul edilemeyeceğini ifade eden Dekan Tokpunar, "Akademisyenliğimin ilk yıllarındaydı. Dediler ki hocam bizim bir meclisimiz var, bir konuşma yapsanız. Ne gibi bir konuşma istiyorsunuz diye sorduğumda; çalışmak üzerine dediler. Ben de bunun üzerine araştırmaya girdim. Klasik ahlak kitaplarına, hadislere, Kuran-ı Kerim'e baktım, çalışkan olmakla ilgili bir bilgi, çalışkan olun diye bir ayet yok. Düşündüm neden bu böyle, şu kanaate haiz oldum: Allah boş durmuyor, sürekli yaratıyorsa insan da asla boş durmamalıdır. Yani çalışmak zorundadır, bizim kültürümüzde çalışmamak diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü ümmetin bizden beklediği çok şey var" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise insanın çalışmak zorunda olmasının Yüce Kitabımızın gereği olduğunun altını çizerek; toplumda her şeyi devletten beklemek gibi bir kötü alışkanlığın var olduğunu söyledi.

Rektör Acer; ülkenin ve toplumun üniversite okumuş öğrencilerden daha fazla yararlanacağına inandığını belirterek "Bu tür konferanslar, derslerde bulamayacağınız bilgilerle dolu oluyor. Burada bulunmaktan büyük keyif alıyorum ve size güçlü katkıları olacağına, verimli geçeceğine inanıyorum" dedi.

Program, emekli vaiz Mahmut Toptaş'ın Dine İstikamet Üzere Hizmet Etmek başlıklı sunumuyla devam etti.

(GD)



05.05.2017 15:56:01 TSI

NNNN

